Après 11 années d’absence, Anouar Brahem, l’un des musiciens tunisiens les plus influents de sa génération, fait son grand retour sur la scène du Sicca Jazz pour le concert d’ouverture de sa 11ème édition, le 30 avril 2026, une date emblématique qui coïncide avec la Journée internationale du jazz, célébrée dans les grandes capitales culturelles du monde comme New York, Paris ou La Nouvelle-Orléans, mais aussi dans de nombreuses villes où le jazz est une force vivante de la création musicale.

Le concert d’ouverture, prévu à 21H00 à la Kasbah du Kef, sera porté par le maître Anouar Brahem et son quartet, qui réunit à ses côtés, Klaus Gesing (clarinette basse et saxophone soprano), Bjorn Meyer (guitare basse) et Khaled Yassine (darbouka, bendir), une formation à la fois intime et puissante, en phase avec sa musique profondément ancrée dans les traditions arabes, tout en explorant le jazz contemporain.

Artiste de renommée internationale, Anouar Brahem est reconnu pour avoir élevé l’oud, instrument traditionnel du Moyen-Orient, à une place centrale dans le jazz contemporain et la world music (musiques du monde). Sa musique est traversée par un dialogue entre les modes de la musique arabe (maqams) et des esthétiques européennes et nord-américaines, faisant de lui une figure incontournable de la scène jazz mondiale.

Engagé dans des expériences musicales et culturelles profondes, Anouar Brahem qui s’est produit dans les salles et festivals les plus prestigieux du monde, a choisi, en exclusivité pour le début de l’année 2026, de se produire au Kef, offrant ainsi au public un moment rare et unique.