Le président de l’Association de Musique “Annagham al-Jadid” (la nouvelle mélodie) à Béja, Jalel Zouaoui, a déclaré, dimanche, que la cinquième édition du Festival national VAGA de musique, organisée du 20 au 22 décembre, a constitué une occasion de plaider pour un renforcement de la présence de l’art tunisien et des artistes tunisiens au sein des festivals nationaux.

Il a, également, souligné l’importance d’un soutien matériel accru à la création de chorales pour enfants, estimant qu’elles représentent un levier essentiel pour assurer la pérennité et le développement de l’art tunisien.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse, Jalel Zouaoui a indiqué que l’Association Annagham al-Jadid, en coordination avec la Maison de la Culture “Ammar Farhat” de Béja, a tenu, lors de l’édition 2025, à intégrer les chorales au programme du festival, eu égard à leur rôle majeur dans l’initiation des jeunes à la culture musicale et dans l’ancrage de l’identité artistique tunisienne.

Dans ce contexte, il a plaidé pour que les ensembles musicaux régionaux et les artistes tunisiens bénéficient d’une plus grande visibilité en étant associés à la majorité des manifestations culturelles, notamment les festivals d’été, tout en soulignant l’importance d’un soutien financier aux projets dédiés à la sauvegarde du patrimoine musical tunisien et à son développement.

Il a, par ailleurs, relevé l’engouement croissant des enfants pour les chorales et les clubs de musique, malgré le manque de moyens financiers. Il a salué, à ce propos, les efforts déployés par les éducateurs et les encadrants, ainsi que la qualité des productions musicales réalisées par les enfants.

Le festival se poursuit dimanche avec les représentations de la chorale des enfants de la Maison de la Culture “Ammar Farhat” et de la chorale de l’école primaire de Sidi Fraj. La manifestation s’achève lundi par un concert du groupe “Prestige”, suivi de la cérémonie de remise des prix et des hommages rendus aux participants.