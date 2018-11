L’artiste et percussionniste Imed Alibi présentera le 22 novembre la première de son nouveau projet musical “Frigya”, et ce, dans le cadre de la cinquième édition du festival “Visa for Music” qui se tiendra du 21 au 24 novembre dans la capitale marocaine Rabat.

Signifiant ” Afrique ” en ancien dialecte tunisien, ce projet est l’aboutissement de recherches au sein du SILO, centre dédié aux musiques du monde et traditionnelles.

“Frigya”, construit sur des mélodies et des rythmes beaux, sensuels et envoûtants, est porté par les percussions d’Imed Alibi, la trompette de Michel Marre (France), les synthétiseurs de Khalil Hentati (Tunisie) et la voix de Kandy Guira (Burkina Faso).

Cette création 2018 est une invitation au voyage, avec une musique populaire et savante à la fois, qui rend justice au besoin de beauté de chacun, avec des influences variées porteuses d’un esprit commun : l’ouverture.

Visa For Music (VFM) est le premier salon/festival des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient : c’est une manifestation inédite née en 2013 et qui proposera sa 5ème édition en 2018 avec au cœur du projet une trentaine de showcases mais également des conférences, des speed-meetings, des ateliers et formations…

Ce projet est né d’un paradoxe : d’un côté, le manque de visibilité des artistes d’Afrique et du Moyen-Orient à l’international, de l’autre, la présence d’un dynamisme artistique et d’une création musicale pourtant extrêmement riche. Afin de parer à ce déséquilibre, “Visa For Music” s’est donnée pour mission première de mettre en valeur la création artistique d’Afrique et du Moyen-Orient, principalement dans les musiques du monde et musiques actuelles.