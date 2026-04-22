La plateforme « Najda » (Najda.tn) a permis, depuis son lancement, d’enregistrer plus de 3 000 patients et de réaliser 2 000 interventions de cathétérisme cardiaque d’urgence ainsi que 280 procédures de thrombolyse.

Un communiqué du ministère de la Santé publié ce mercredi indique que cette plateforme a permis de prendre en charge plus de 85 % des patients par cathétérisme, avec un taux d’intervention récent atteignant 99 % dans les cas traitables.

Le communiqué ajoute que cette plateforme a atteint son objectif principal, à savoir réduire le délai entre le diagnostic et l’intervention, la durée de l’intervention ayant été ramenée à moins de quatre heures dans environ 90 % des cas, ce qui constitue un facteur déterminant pour sauver la vie des patients cardiaques, chaque minute de retard pouvant avoir un impact direct sur leurs chances de survie.

Ces résultats reflètent également une amélioration notable de la rapidité de la prise de décision médicale et de l’efficacité de la coordination entre les différents intervenants, notamment entre les services d’urgence, et les services de cardiologie, ce qui garantit l’orientation rapide des patients vers les centres capables d’intervenir immédiatement.

Dans ce cadre, lors d’une réunion de travail qui a rassemblé le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, et les différents acteurs du système de santé, un accord a été conclu sur une série de mesures visant à améliorer encore les performances de la plateforme, telles que l’accélération du rythme de réponse, la garantie de la disponibilité en temps réel des salles de cathétérisme, ainsi que le renforcement de la coordination entre toutes les parties concernées.

Le ministre de la Santé a souligné à cette occasion que « la plateforme Najda constitue un système de secours intégré, garantissant à chaque patient une intervention plus rapide et plus efficace », en insistant sur le fait que l’objectif principal est de réduire les délais, d’améliorer la qualité des soins et de garantir à chaque patient le droit à des soins de santé rapides et sûrs, où qu’il se trouve.