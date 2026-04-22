La Tunisie assurera, au cours de la période 2026/2027, la présidence de l’Union des autorités arabes des marchés financiers (UASA, en acronyme anglais) en la personne du Président du Collège du Conseil du Marché Financier (CMF), Hatem Smiri, renforçant ainsi le positionnement du pays comme pôle régional de la régulation financière.

L’information a été annoncée en marge de la 20ᵉ réunion annuelle de l’Union des autorités arabes des marchés financiers organisée par le CMF, mercredi à distance, avec la participation des présidents et représentants de seize autorités membres; à savoir la Tunisie, l’Algérie, le Maroc,l’Égypte, le Liban, le Qatar, la Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman, le Koweït, la Palestine, la Libye, la Syrie, l’Irak, les Émirats arabes unis ainsi que des représentants du Dubai International Financial Centre.

L’accession de la Tunisie à la présidence de cette institution reflète la confiance accordée à la place financière tunisienne et confirme son positionnement avancé au sein de son environnement régional, a indiqué Smiri dans une déclaration à l’Agence TAP.

La 20ᵉ réunion annuelle de l’Union réunion a permis de passer en revue les développements législatifs et réglementaires engagés par la Tunisie, au cours des dernières années, notamment dans les domaines du contrôle financier et de la lutte contre le blanchiment d’argent, outre les développements enregistrés au niveau de la place financière tunisienne (indice de la bourse et financement du marché financier de l’économie), a fait savoir Smiri.

Et d’ajouter que l’accent sera mis notamment sur le contrôle de terrain, le suivi des infractions et le volet répression pour favoriser la transparence du marché, renforcer la confiance des investisseurs et favoriser l’attrait des investisseurs locaux et étrangers.

La réunion annuelle de l’UASA a constitué un espace institutionnel d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que de réflexion sur les moyens de renforcer les mécanismes de supervision et de régulation, tout en promouvant les principes de transparence, d’efficacité et de gouvernance au sein des marchés financiers arabes, selon le CMF.

Cette réunion revêt une importance particulière en raison de son orientation vers les grands axes stratégiques de la période à venir, notamment le projet de plan stratégique de l’Union pour 2026-2030.

Ce projet vise à renforcer l’intégration des marchés de capitaux arabes, accroître leur capacité de financement de l’économie et améliorer leur attractivité, tout en accordant une attention accrue aux enjeux de durabilité et d’inclusion financière.

Le Conseil de l’Union a, également, examiné un ensemble d’initiatives portant sur les activités financières transfrontalières et les flux de capitaux, en vue de favoriser l’intégration des marchés arabes, la gestion des risques financiers conformément aux meilleures pratiques internationales ainsi que la cybersécurité et les technologies financières.

Dans le cadre de l’accompagnement des transformations numériques, l’Union soutient le lancement d’une initiative d’auto-apprentissage sous forme de plateforme régionale de formation continue, destinée à renforcer les compétences et à garantir une préparation institutionnelle face aux nouveaux défis, en particulier dans les domaines de l’innovation financière et de l’intelligence artificielle, d’après la même source.

Par ailleurs, les orientations stratégiques de l’Union mettent l’accent sur le renforcement de son identité institutionnelle et de sa présence à l’échelle internationale, ainsi que sur la mise en place d’un cadre juridique plus clair et autonome, de nature à consolider son efficacité et la pérennité de ses activités.

Dans ce contexte, le CMF a réaffirmé son soutien à l’ensemble des orientations en question, tout en soulignant l’importance d’un renforcement de la coordination entre les autorités membres et du partage des informations et des expertises, en vue de bâtir des marchés financiers arabes plus intégrés, résilients et capables de faire face aux défis régionaux et internationaux.

Le CMF réaffirme, à travers l’organisation de cette 20ème réunion, son engagement à soutenir l’action arabe commune et à contribuer activement au développement des marchés financiers de la région, consolidant ainsi le positionnement de la Tunisie en tant que pôle régional de la régulation des marchés financiers.

L’UASA a été créée en 2007 en tant qu’entité à personnalité juridique indépendante à but non lucratif, basée aux Émirats arabes unis.

Elle regroupe parmi ses membres les autorités des marchés financiers et les organismes de régulation des marchés financiers arabes et œuvre à améliorer le cadre législatif et réglementaire des marchés financiers arabes afin d’assurer la justice, l’efficacité et la transparence.

Il s’agite en outre d’unifier les efforts pour atteindre des niveaux efficaces de surveillance des transactions sur les marchés financiers arabes et de favoriser la coopération et la coordination entre les membres de l’Union pour harmoniser les lois et les réglementations connexes.