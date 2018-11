La garde nationale a reçu un lot de matériel et équipements sécuritaires offerts par l’Allemagne, dans le cadre de la coopération bilatérale, au cours d’une cérémonie organisée jeudi 1er novembre au siège de la Direction générale de la garde nationale à Laouina, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du département de l’intérieur, du directeur général de la garde nationale, du directeur général de relations extérieures et de la coopération internationale, du côté tunisien, et d’une délégation parlementaire et sécuritaire, du côté allemand, indique-t-on de même source.

Le matériel sécuritaire remis à la garde nationale se compose de véhicules de transport, de Quads, d’équipements informatiques et autre matériel divers.