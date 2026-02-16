ChargÃ© par le prÃ©sident de la RÃ©publique, Kais SaÃ¯ed, le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens de l’Ã©tranger, Mohamed Ali Nafti, conduit la dÃ©lÃ©gation tunisienne au 39e Sommet des chefs d’Ã‰tat et de gouvernement de l’Union africaine qui se tient les 14 et 15 fÃ©vrier courant, Ã Addis-Abeba, en Ã‰thiopie.

Les travaux du 39e sommet de l’organisation seront placÃ©s cette annÃ©e sous le signe de Â« Garantir un accÃ¨s durable Ã l’eau pour rÃ©aliser le programme de l’Union Â», lit-on dans un communiquÃ© du dÃ©partement des Affaires Ã©trangÃ¨res.

Lors de sa participation aux discussions sur la situation de paix et de sÃ©curitÃ© en Afrique, Nafti a rÃ©affirmÃ© l’engagement de la Tunisie Ã soutenir les efforts et les initiatives lancÃ©es par l’UA visant Ã rÃ©pondre aux aspirations des peuples africains en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© et de dÃ©veloppement, partant du ferme attachement de notre pays aux valeurs de paix et de sÃ©curitÃ©.

Il a dans ce contexte rappelÃ© l’adhÃ©sion de la Tunisie depuis son indÃ©pendance aux opÃ©rations de maintien de la paix sur le continent africain, mettant l’accent sur la nÃ©cessitÃ© d’oeuvrer Ã trouver des “solutions africaines” aux problÃ¨mes africains.

Il a Ã©galement rÃ©affirmÃ© la solidaritÃ© de la Tunisie avec les peuples et les pays en proie aux crises, conflits et transitions, faisant part de la fiertÃ© de notre pays d’avoir accueilli le Forum africain de haut niveau sur les femmes, la paix et la sÃ©curitÃ© au mois de dÃ©cembre 2025.

Ce forum a abouti Ã l’Ã©laboration de la Â« DÃ©claration de Tunis sur les femmes, la paix et la sÃ©curitÃ© Â», texte qui vient d’Ãªtre dÃ©finitivement et formellement adoptÃ© lors du 39e Sommet de Addis-Abeba.

Evoquant le rÃ´le de la rÃ©forme institutionnelle au sein de l’Union africaine et de ses structures, Nafti a rÃ©affirmÃ© la position de principe de la Tunisie sur cette question cruciale, soulignant l’importance d’une “approche progressive et participative” qui soit en mesure de tenir compte des capacitÃ©s et des aspirations des Ã‰tats membres conformÃ©ment Ã l’Acte constitutif de l’UA.

Il a Ã©galement mis l’accent sur l’impÃ©ratif de soutenir la bonne gouvernance, l’utilisation efficiente des ressources, le respect des principes d’une rÃ©partition gÃ©ographique Ã©quitable et l’alternance aux postes, recommandant d’accorder suffisamment de temps aux pays-membres de l’UA pour Ã©tudier les propositions prÃ©sentÃ©es et statuer sur leur compatibilitÃ© avec les lÃ©gislations nationales et les obligations internationales des Ã‰tats membres.

Les travaux du Sommet d’Addis-Abeba ont Ã©tÃ© marquÃ©s, notamment, par la prÃ©sence du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies, de la prÃ©sidente du conseil italien et du premier ministre palestinien.