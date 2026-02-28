La FIFA va dépêcher une mission au Mexique afin d’évaluer plusieurs sujets sensibles, dont la sécurité, en vue des matches de la Coupe du monde de football 2026 prévus dans le pays. L’annonce a été faite vendredi par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

La cheffe de l’État a indiqué s’être entretenue jeudi avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Sur Instagram, ce dernier a réaffirmé sa « pleine confiance dans le pays hôte », alors qu’une vague de violence liée à la mort d’un baron de la drogue a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité.

Sécurité et logistique au cœur des discussions

Selon Claudia Sheinbaum, Gianni Infantino lui a « assuré de la tenue du Mondial dans notre pays » et les deux responsables ont convenu de l’envoi d’une équipe d’inspection. « Nous avons convenu qu’une équipe de la FIFA viendrait de toute façon pour examiner plusieurs sujets », a-t-elle précisé en conférence de presse.

Interrogée par le président de la FIFA sur d’éventuelles préoccupations spécifiques, la dirigeante mexicaine a répondu par la négative, évoquant une « situation particulière » dimanche et un retour à la normale depuis.

La mission portera notamment sur les questions de circulation et de transports destinés aux supporters.

Guadalajara en première ligne

Mardi, Claudia Sheinbaum avait déjà assuré qu’il n’y avait « aucun risque » pour les supporters et que « toutes les garanties » seraient réunies pour accueillir les matches prévus à Guadalajara.

La ville doit organiser quatre rencontres en juin lors du Mondial-2026, coorganisé par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Elle accueillera également, le mois prochain, des barrages qualificatifs aux côtés de Monterrey, qui détermineront les deux dernières sélections parmi les 48 qualifiées.

Cette mission d’évaluation intervient à quelques mois d’un rendez-vous majeur pour le pays, dans un contexte où la question sécuritaire reste au centre des préoccupations.