Gianni Infantino, président de la FIFA, a exprimé mardi sa confiance concernant l’organisation par le Mexique de plusieurs matches de la Coupe du monde 2026, malgré une récente vague de violences liées à la mort d’un baron de la drogue dans le pays.

Une situation sous contrôle selon la FIFA

Interrogé à Barranquilla, dans le nord de la Colombie, Infantino s’est dit “très tranquille” sur la capacité du Mexique à accueillir les rencontres prévues. “Tout va très bien, tout sera fantastique”, a-t-il assuré à l’AFP, soulignant que la sécurité et la logistique sont en place pour garantir le bon déroulement du tournoi.

Guadalajara au cœur de l’attention

Les violences survenues dimanche dans plusieurs régions mexicaines, notamment à Guadalajara, suscitent des inquiétudes. La ville de l’ouest du pays doit accueillir quatre rencontres du Mondial-2026. Malgré cette situation, Infantino estime que les préparatifs avancent normalement et que les infrastructures restent prêtes pour l’événement mondial.

La FIFA confiante pour la suite

Il s’agit des premières déclarations du président de la FIFA depuis l’éclatement de ces incidents. Selon lui, le Mexique dispose des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des équipes, des spectateurs et des officiels pendant le tournoi. La FIFA maintient ainsi sa confiance dans la capacité du pays à organiser les matches sans incident majeur.