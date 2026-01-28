La rencontre entre le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et l’ambassadeur des États-Unis à Tunis, Bill Bazzi, mardi, au siège du ministère, a porté sur des projets de coopération commune dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et de la migration irrégulière.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité, a été l’occasion de passer en revue les relations historiques et le partenariat privilégié entre la Tunisie et les États-Unis, et de réaffirmer la volonté commune de les renforcer et les diversifier au service de la sécurité et des intérêts des deux peuples frères, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.