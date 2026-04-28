Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a reçu, mardi, le ministre de la Justice et de l’Intérieur de la Suède, Gunnar Strömmer, en visite de travail en Tunisie à la tête d’une délégation officielle.

A cette occasion, une séance de travail s’est tenue au siège du ministère de l’Intérieur, réunissant les délégations des deux pays.

La réunion a été consacrée à l’examen de plusieurs questions relevant des compétences des deux ministères, notamment la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la cybercriminalité et le blanchiment d’argent, lit-on dans un communiqué publié par le ministère.

Les deux parties ont aussi exprimé leur volonté ferme de renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, de les élargir et de les hisser à un niveau supérieur, notamment à travers l’intensification de l’échange d’expertises, le renforcement des capacités et le partage des meilleures pratiques pour faire face aux défis communs dans ces domaines.