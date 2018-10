La réalisation du projet “Pour la bonne gouvernance des ressources en eau à l’oasis de Douz” a démarré début octobre 2018, à l’initiative de l’association “Ennakhla” (Palmier) en partenariat avec l’ambassade d’Allemagne en Tunisie et le Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Le président de l’association, Ahmed Abed El Dayem, a indiqué que ce projet vise à lutter contre le gaspillage des eaux thermales et à améliorer le rendement des terrains agricoles.

L’oasis de Douz enregistre un gaspillage 1.080 m3 d’eaux thermales qui sont déviées vers la zone de collecte d’eau de drainage appelée Chott.

Les agriculteurs s’abstiennent d’utiliser l’eau thermale, non mélangée à l’eau fraîche pompée dans les puits.

Le projet consiste, selon Abed El Dayem, à installer des bassins pour la collecte et le refroidissement des eaux thermales et leur utilisation dans l’irrigation et à offrir aux agriculteurs des équipements d’économie d’eau.

Ce projet pilote vise à valoriser les eaux thermales dans les oasis à travers l’installation de bassins d’une capacité de 140 m3 et 100 m3 destinés à l’irrigation agricole.