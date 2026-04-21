La ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, a donné ce lundi le coup d’envoi de l’exploitation de la nouvelle centrale solaire réalisée dans le gouvernorat de Tozeur par la société “Scatec “, d’une capacité de production de 60 MW, lors d’une cérémonie d’inauguration à laquelle ont assisté les ambassadeurs des pays ayant financé le projet.

Selon la ministre de l’Industrie, ce projet revêt une importance particulière car il s’inscrit dans le cadre de la vision globale visant à faire de la région de Tozeur une région écologique alliant durabilité et qualité de vie.

Il contribue en outre à réduire les importations de gaz naturel d’environ 13 millions de dollars par an, soit 1, 2 % de la quantité de gaz importée et une économie de 8 millions de dollars sur les dépenses de la Société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG)

La centrale solaire de Tozeur, qui est entrée en phase d’exploitation et raccordée au réseau de la STEG, s’étend sur une superficie de 100 hectares et alimente en électricité environ 40 000 habitants.

Le projet a mobilisé une enveloppe de 135 millions de dinars (MD), sous forme d’investissements étrangers japonais et norvégiens, selon la représentante de la société en Tunisie, Maha Hmidan.

Dans une déclaration à la presse, le PDG de la STEG , Fayçal Trifa, a indiqué que la centrale contribuera à renforcer le réseau public d’électricité et couvrira environ 70 % des besoins de la région de Tozeur.

Il a également souligné que la société mène actuellement des interventions en préparation pour la saison estivale, notamment, la maintenance et le renforcement des réseaux par de nouvelles lignes, estimant que ces travaux prendront fin avant l’été.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a évoqué un ensemble de projets prévus pour la construction de centrales solaires pour la production de l’électricité dans le cadre du régime de licences, via des contrats d’investissement avec des investisseurs privés d’une durée de 20, 25 ou 30 ans. Et de préciser que la vente de l’électricité produite est automatiquement vendue et exclusivement à la STEG , ce qui lui a permis de réduire son coût en comparaison du coût de l’électricité produite à partir du gaz naturel .

Il a précisé à cet égard que le régime de licence permettra au cours des prochaines années, de lancer une série de projets, dont cinq projets de loi soumis à l Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui permettront de produire 600 mégawatts d’électricité à partir de l’énergie solaire à Mezzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid), à El Ksar et à Sakdoud (gouvernorat de Gafsa) et à Menzel El Habib (gouvernorat de Gabès) , ainsi que d’autres projets pour lesquels les accords sont en cours de finalisation dans les gouvernorats de Gabès et de Tataouine.

Il a souligné que plusieurs investisseurs ( petites et moyennes entreprises) ont manifesté leur intérêt pour la réalisation des projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire dans le cadre du régime des autorisations, c’est-à-dire de 1 à 10 MW, et dont la vente est réservée exclusivement à la STEG .-