Les services du commissariat régional au tourisme de Tozeur tablent sur une hausse du nombre de touristes affluant vers la région au cours de l’été 2026, tirée par la dynamique attendue dans les stations balnéaires.

Le commissaire régional au tourisme, Adel Sbita, a indiqué à l’Agence TAP que le baromètre du tourisme prévoit une hausse de la fréquentation de 5 à 6%, durant l’été 2026, ajoutant que les marchés polonais, italien, français et allemand figurent parmi les plus prometteurs pour la région.

le nombre de touristes a réalisé une augmentation de 5,3%, durant le premier trimestre, rappelant que trois unités hôtelières avaient été rouvertes à Tozeur, entre 2025 et 2026, a-t-il ajouté.

Cette conjoncture devrait conférer à la saison estivale des perspectives prometteuses en matière d’activité touristique, a affirmé Sbita, notant qu’un un nouvel hôtel (classé 4 étoiles) sera inauguré dans le gouvernorat de Tozeur, en mai prochain, dans le cadre des préparatifs de la saison touristique 2026.