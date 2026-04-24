En 2025, la part de l’électricité mondiale produite à partir d’énergies renouvelables a dépassé celle issue du charbon, marquant un tournant historique pour le secteur énergétique, d’après le rapport annuel du centre de réflexion Ember, publié le 21 avril 2026.

D’après ce rapport, les énergies vertes (solaire, éolien et hydroélectricité) représentent désormais 33,8 % de la production électrique mondiale, devançant de peu le charbon, qui s’établit à 33 %. Cette étude s’appuie sur les données de 91 pays couvrant 93 % de la demande mondiale d’électricité.

Ce tournant est principalement porté par le solaire, dont la production a bondi de 30 % en un an et a été multipliée par dix sur la dernière décennie, grâce au déploiement des capacités de stockage via des batteries, comme en Australie et au Chili. À elle seule, l’énergie solaire a couvert 75 % de l’augmentation de la demande en électricité.

Parallèlement, la production d’électricité à partir du charbon a baissé de 0,6 % en 2025, marquant la première baisse depuis la pandémie de Covid-19 en 2020.

Par ailleurs, pour la cinquième fois seulement au cours de ce siècle, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) n’a pas augmenté, enregistrant même une légère baisse de 0,2 %.Ce recul est particulièrement visible dans les grandes économies asiatiques telles que l’Inde qui a vu sa production fossile chuter de 3,3 % et la Chine qui a enregistré une baisse de 0,9 %.

Cependant, la tendance n’est pas uniforme partout dans le monde. Le rapport note que la production d’électricité à partir de combustibles fossiles a, contrairement à la tendance mondiale, augmenté au sein de l’Union européenne et aux États-Unis en 2025.

Ember est un think tank (centre de réflexion) mondial spécialisé dans l’énergie, basé à Londres, qui vise à accélérer la transition énergétique vers des sources propres grâce à l’analyse de données et de politiques. Il est reconnu pour son suivi de la production d’électricité, notamment via son rapport annuel “Global Electricity Review”.