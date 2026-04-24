La production nationale d’électricité a enregistré, à fin février 2026, une hausse de 8% pour se situer à 3016 GWh (y compris autoproduction renouvelable), contre 2798 GWh à fin février 2025, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 2%, alors que les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 9% des besoins du marché local à fin février 2026, d’après le même document.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 93% de la production nationale à fin février 2026. La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 6,4%.

Par ailleurs, environ 444 Mégawatts (MW) de toitures photovoltaïques ont été installée à fin février 2026 dans le secteur résidentiel et 113 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agricole.

L’observatoire a fait savoir que les ventes d’électricité ont enregistré une hausse de 3% entre fin février 2025 et fin février 2026.

Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une baisse de 11%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une hausse, par contre, de 2%.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 62% de la totalité de la demande des clients des clients Haut Tension & Moyen Tension (HT&MT) à fin février 2026.

Plusieurs secteurs ont enregistré une baisse des ventes. Il s’agit principalement des ventes de l’industrie métallurgique de base (-5%), des industries extractives (-4%), de l’industrie du papier et de l’édition (-2%) et le pompage d’eau et service sanitaire (-2), selon la même source.