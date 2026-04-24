La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 798,3 MD au cours des trois premiers mois de l’année 2026 contre un excédent de 615,7 MD durant la même période de l’année précédente, d’après les données publiées, vendredi par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture s’est ainsi établi à 139,6% à fin mars 2026 contre 134,8% à fin mars 2025.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 17,9% alors que les importations ont augmenté de 13,9%. L’excédent enregistré est principalement expliqué par la croissance des exportations de l’huile d’olive (+38,1%), malgré la hausse des importations des céréales (+7,7%).

Les prix à l’exportation ont diminué de 3,6% pour l’huile d’olive, de 18,3% pour les tomates et de 6,7% pour les agrumes, tandis qu’ils ont augmenté de 6,6% pour les produits de la pêche et de 3,2% pour les dattes par rapport à la même période de l’année précédente.

Les prix à l’importation des produits céréaliers ont baissé de 15,6% pour le blé dur, de 9,9% pour le blé tendre et de 7,8% pour le maïs. En revanche, ils ont augmenté de 3,4% pour l’orge. Le prix du sucre a connu une hausse de 30,4%, alors que celui des huiles végétales a baissé de 1%. Le prix du lait et dérivés s’est aussi replié de 7,8%.

Rappelons que le déficit de la balance commerciale globale du pays a enregistré une hausse de 3,6% au cours des trois premiers mois de l’année 2026 s’établissant à -5232,7 MD contre -5049,5 MD à fin mars 2025.