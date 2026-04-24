« Quelque 110 lacs collinaires ont été réhabilités, à travers les différentes régions du pays, durant la saison 2024-2025 », a indiqué le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué, publié vendredi, annonçant qu’il œuvre actuellement à la mise en place d’un programme spécifique stipulant la réhabilitation de 108 autres lacs collinaires, moyennant une enveloppe de 7 millions de dinars (MD).

D’après le département de l’Agriculture, ce programme vise à garantir la pérennité de ces ouvrages et à renforcer leur capacité à atténuer les risques d’inondation et à favoriser une meilleure adaptation aux changements climatiques.

Les nouveaux projets de réhabilitation seront menés, notamment, dans les gouvernorats de Béja (3 lacs collinaires), de la Manouba (4), de Kairouan (11)…, outre la programmation d’autres travaux de curage, de nettoyage, de renforcement de la sécurité des infrastructures hydrauliques…

Ces différentes interventions devraient améliorer la capacité de stockage d’eau et stimuler le développement agricole au niveau national.

Il convient de noter que les lacs collinaires jouent un rôle important dans la mobilisation et la valorisation des ressources en eau, ainsi que dans l’alimentation des nappes phréatiques, outre la protection, à long terme, contre les inondations, l’appui des activités agricoles, le renforcement de la biodiversité et le maintien des équilibres écologiques.