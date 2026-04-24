La Tunisie a conclu, mercredi 23 avril à Paris, la 224e session du Conseil exécutif de l’UNESCO sur un succès diplomatique majeur : l’inscription officielle du « Dahar », premier géoparc tunisien, sur la liste des géoparcs mondiaux de l’Organisation.

Cette reconnaissance internationale consacre la valeur géologique, paysagère et culturelle exceptionnelle de ce territoire du sud tunisien, qui rejoint désormais le cercle des sites labellisés à l’échelle mondiale.

L’Ambassadeur et Délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, Dhia Khaled, a profité de cette tribune pour réitérer l’engagement de la Tunisie à poursuivre ses efforts afin d’inscrire de nouveaux éléments du patrimoine national, tant matériel qu’immatériel, sur les listes mondiales de sauvegarde.

Selon les canaux officiels de la délégation permanente de la Tunisie auprès de l’UNESCO, le diplomate tunisien a également présenté des propositions “concrètes et constructives” visant à renforcer et moderniser l’action de l’UNESCO, notamment dans le cadre de sa feuille de route « UNESCO-80 ». Ses interventions ont mis en avant la priorité absolue accordée à la promotion de l’éducation et au développement d’usages éthiques de l’intelligence artificielle dans les domaines de la science et de la culture.

Par ailleurs, Khaled a plaidé pour une protection renforcée du patrimoine mondial face aux risques de disparition, confirmant le rôle actif et moteur de la Tunisie dans le processus de réforme de l’UNESCO.

La 224e session du Conseil exécutif de l’UNESCO s’est déroulée dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la montée des défis au multilatéralisme et par les pressions croissantes qui pèsent sur les ressources financières de l’Organisation.