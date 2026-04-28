Un forum régional sur le Crowdfunding ou le financement participatif sera organisé le 30 avril courant au gouvernorat de Tozeur par la plateforme “CnBees”. L’objectif est de mieux présenter ce mécanisme de financement qui représente une alternative au prêt bancaire classique et permet aux porteurs de projets de lever des fonds directement auprès de particuliers via des plateformes sur internet. En effet, les porteurs de projets inscrivent leurs idées sur une plateforme dédiée.

Le financement, qui vise à soutenir le lancement de projets à ancrage local, peut ensuite prendre la forme d’un don, d’un prêt ou d’un investissement, dans un cadre supervisé par des structures habilitées à garantir la transparence et la sécurité des transactions.

L’événement inclura la présentation de projets, la sélection d’un certain nombre d’entre eux pour les insérer sur la plateforme afin de bénéficier d’un financement participatif ainsi que l’exposition d’idées de projets portées par des artisans et des entrepreneurs. Des panels de discussion, avec la participation d’experts, ainsi qu’un concours pour primer les meilleurs projets, sont également prévus, a indiqué à l’Agence TAP le directeur exécutif et fondateur de la plateforme “CnBees”, Jaouher Mghirbi.

Dans ce cadre, des journées d’information sur ce mode de financement se poursuivent dans les différentes délégations de la région dont un atelier de formation, tenu lundi au Centre d’affaires de Tozeur, a-t-il souligné, rappelant que le programme de formation et des journées d’information ont débuté depuis le 17 avril dans les délégations de Nefta et Hazoua, avant de poursuivre à El Hamma du Jerid et Degache, puis à Tamaghza.

Selon la même source, les projets présentés lors de ces journées ont porté notamment sur des initiatives environnementales visant la valorisation des produits oasiens, la transformation des dattes en produits dérivés commercialisables, ainsi que la fabrication de matériaux de construction écologiques, a ajouté la même source, précisant que la plateforme peut financer des petits et moyens projets, avec un plafond de financement pouvant atteindre deux millions de