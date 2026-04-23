Un projet pilote de gestion des déchets d’activités de soins à l’hôpital local de Degache, à Tozeur, vient d’entrer en exploitation, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur de l’établissement hospitalier, Hichem Jaffeli.

Il a précisé qu’il s’agit du premier hôpital de la région à bénéficier de ce projet, après sa mise en œuvre au niveau du centre intermédiaire de santé.

Il sera désormais possible d’améliorer la qualité des soins de santé et de renforcer la sécurité des patients et du personnel médical et paramédical à travers l’adoption des meilleures pratiques pour le stockage et la gestion des déchets médicaux conformément aux normes sanitaires recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a souligné Jaffali.

En vue d’en faciliter l’élimination, les déchets d’activités de soins font l’objet d’un processus rigoureux de traitement et de tri, selon la même source.