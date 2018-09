Fondée en 1991, TUNISIE VALEURS est un établissement financier non bancaire appartenant au Groupe Integra Partners.

La société a démarré ses activités dans le montage et le placement des emprunts obligataires puis elle a élargi ses métiers au fil des années tout en s’adaptant aux différentes réformes du marché financier. Aujourd’hui, TUNISIE VALEURS couvre les métiers suivants : la gestion d’actifs, l’intermédiation en Bourse, l’ingénierie financière et spécialiste en Valeurs du Trésor.

Adossée à un réseau de 10 agences et à une équipe de plus de 100 personnes, TUNISIE VALEURS se classe parmi les opérateurs les plus actifs de la place gérant 878 MDT.

Au 31/12/2017, son chiffre d’affaires a enregistré une évolution de 11,8% par rapport à 2016 passant de 13 817 mDT en 2016 à 15 453 mDT en 2017. Son résultat net a atteint 3472 mDT contre 127 mDT au 31/12/2016 et ses fonds propres s’élèvent à 23 216 mDT.

Etats Financiers 2017

Total actif : 64,5 millions de dinars

Revenus : 15,6 millions de dinars

Résultat Net : 3,5 millions de dinars

Part de marché

Le marché d’intermédiation en bourse est quantifié par le volume des transactions effectuées mis à part le taux de courtage de chaque opération.

TUNISIE VALEURS possède une part de marché de 20,8% en 2017 contre 25,1% en 2016 sur les volumes de transaction en bourse.

Structure du capital (principaux actionnaires)

INTEGRA PARTNERS 50,52%

TUNISIE LEASING ET FACTORING 25,00%

SLAHEDDINE CAID ESSEBSI 5,40%

ABDERRAZAK BEN AMMAR 4,05%

PERSONNEL TUVAL 10,2%

Capital

Capital social : 10 000 000 DT

Nombre d’actions : 2 000 000 actions

Nominal : 5 DT

Forme des actions : Nominative

Introduction en bourse

L’introduction de la société TUNISIE VALEURS au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une cession de la part des actionnaires actuels de 704 572 actions d’une valeur nominale de 5 DT chacune (OPF à 31 DT/action), représentant un pourcentage d’ouverture de 35,23% du capital social actuel, dont 30,23% dans le public.

GROUPE INTEGRA PARTNERS (AU 31/12/2017)

La société « INTEGRA PARTNERS » est une société anonyme de droit tunisien, constituée en mars 1998. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2007 a décidé le changement de sa dénomination sociale désignée initialement Société Tunisienne Financière et de Participation « STFP ».

Le capital initial était de 693 000 DT à la création, il s’élève actuellement à 1 900 000 DT divisé en 190 000 actions de 10 DT chacune.

INTEGRA PATNERS est un holding financier créé en 2007 en vue de regrouper les participations des principaux actionnaires des sociétés ‘TUNISIE VALEURS’ et ‘TUNINVEST FINANCE GROUP ’ dans une même entité.

Par ce rapprochement capitalistique, le groupe INTEGRA PARTNERS couvre aujourd’hui cinq métiers : (1) la gestion d’actifs, (2) l’intermédiation en bourse, (3) l’ingénierie financière, (4) l’activité de Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT), (5) le capital-risque et capital développement.

Employant 200 personnes et gérant 4,5 milliards de dinars d’actifs, le groupe INTEGRA PARTNERS est présent dans 25 pays à travers ses investissements. Ses bureaux sont implantés dans neuf pays : Tunisie, Algérie, Maroc, Côte d’Ivoire, Nigeria, Kenya, France, Egypte et Royaume-Uni.

La société INTEGRA PATRNERS contrôle deux sociétés : TUNISIE-VALEURS et TUNINVEST FINANCE GROUP.