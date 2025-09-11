Le marché boursier a affiché un retournement de tendance favorable aujourd’hui, clôturant la séance sur une avancée de 0,75 % à 12 019,4 points.

En l’absence de transactions de bloc, les volumes restent modestes : 6,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre STB s’est placé en tête des meilleures performances de la séance. L’action s’est distinguée par une progression de 5,8 % à 3,260 D. Les échanges sur la valeur étaient de l’ordre de 575 mille dinars.

Le titre STA a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action du concessionnaire automobile s’est bonifiée de 3,6 % à 35 D. La valeur a brassé un volume total de 100 mille dinars sur la séance.

Le titre SIAME a essuyé la plus forte correction à la baisse de la séance. Le titre a régressé de 3,4 % à 2,3 D. Le titre a été échangé à hauteur de 2 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE a figuré parmi les perdants de la séance. L’action a accusé un repli de 3,3 % 4,4D. La valeur a drainé un flux réduit de 9 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action de la banque a terminé la séance en territoire négatif (-0,02 % à 44,940 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD.