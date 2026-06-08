Le projet de ligne à haute tension de 150 kV, connu sous l’appellation « ligne de Nouil », a enregistré une avancée significative dans son processus de réalisation.

La réception du projet est attendue d’ici la fin du mois de juin en cours, tandis que les essais des équipements du poste de transformation en cours d’installation dans la localité de Nouil, relevant de la délégation de Douz-Sud, devraient débuter en septembre prochain, a indiqué Fadhel Ben Mohamed, chef du service clientèle et directeur régional adjoint de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) à Kébili.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Ben Mohamed a précisé que ce projet, dont le coût global dépasse 32 millions de dinars, se décline en deux composantes principales.

La première phase consiste en la réalisation d’une ligne électrique reliant Bouchemma, dans le gouvernorat de Gabès, à Nouil, afin d’assurer le transport de l’électricité sous une tension de 150 kV, pour un investissement estimé à 16 MD. La seconde phase porte sur la construction d’un poste de transformation au sud du village de Nouil, moyennant une enveloppe de 16,1 millions de dinars.

Le responsable a ajouté que la mise en exploitation effective de cette infrastructure est prévue avant la fin de l’année en cours. Il a souligné que ce projet vise principalement à alléger la charge supportée par le poste de transformation de Bazma, dans la délégation de Kébili-Sud, qui assure actuellement l’alimentation électrique de l’ensemble du gouvernorat.

Cette nouvelle infrastructure permettra ainsi de réduire la pression sur le réseau de distribution, d’améliorer la qualité et la stabilité de l’alimentation électrique, tout en répondant de manière plus efficace aux besoins croissants des citoyens, des entreprises et de l’ensemble des usagers de la région.