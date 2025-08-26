À l’occasion de la cérémonie internationale de remise officielle de certifications d’entreprises, organisée par COFICERT et l’IGSF, en collaboration avec EURONEXT – La Bourse européenne (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo …), TUNISIE VALEURS s’est vu remettre la certification AML 30001® (AML/CFT version 2025) – Norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’évènement d’envergure internationale, au sein de la principale place financière européenne et une des principales places mondiales, a réuni plusieurs officielles et organisations mondiales de premier plan, dont l’OCDE, la Commission Européenne, la Banque Mondiale et UE Global Facility on AML/CFT, activement engagée aux côtés de COFICERT dans la lutte contre la criminalité financière, à travers des mécanismes de certifications dédiés. La Bourse européenne a également accueilli en son siège – à la Bourse de Paris, des délégations et représentants venus d’une vingtaine de pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dans un moment fort de convergence et de synergies des 3 continents, autour des normes internationales et certifications à ces normes, les plus strictes en matière de conformité financière et extra-financière, composantes essentielles de la gouvernance moderne. Des considérations aujourd’hui centrales et stratégiques, pour une meilleure lecture, valorisation et attractivité des structures certifiées, en faveur de leur développement. Des certifications venant également rassurer et sécuriser les différentes parties prenantes d’un écosystème, en posant des repères fiables, de qualité et de conformité.

Cet évènement fut l’occasion pour les acteurs internationaux de la normalisation, représentés par Mme Véronique De La Bachelerie, Présidente de l’IGSF et Mr Christian Levesque, ancien Président de Délégation ISO, de rappeler l’importance de ces normes dans le paysage mondial des interactions économiques et financières, avec notamment : la norme MSI 20000 dédiée à la qualité financière, la norme ESG 1000 axée sur la qualité extra-financière, la norme ISO 37001 consacrée à la lutte contre la corruption et enfin la norme AML 30001 consacrée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tunisie Valeurs a été l’objet de cette dernière certification à la norme AML 30001, en présence de la Présidente de la Commission AML, Mme Isabelle Schoonwater, Procureur Générale de la République.

La délégation de Tunisie Valeurs, conduite par son Directeur Général, M. Abdelhalim MESTIRI, accompagné de Mme Imen MTIMET, Secrétaire Générale, de M. Mohamed Amine BEN ROMDHANE, Responsable de l’audit interne et de M. Mohamed KOOLI, Responsable du contrôle interne, a reçu la certification AML 30001 des dirigeants de COFICERT, représentés par M. Souheil SKANDER, en présence de M. Jérôme GACOIN et de Mme Solène KENNIS.

La Norme AML 30001 (AML/CFT version 2025) régie et diffusée par l’IGSF – International Group for Sustainable Finance, est sous cette nomenclature actualisée, la référence internationale pour les assujettis (listés par le GAFI – FATF), exposés au risque de criminalité financière, spécifiquement en matière de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération. La norme vient encadrer et structurer les dispositifs internes en matière AML/CFT (acronyme anglosaxon des termes « LCB/FT»), consolidant et renforçant les bonnes pratiques, sur la base des réglementations en vigueur, pour plus de stabilité et d’intégrité financière, en faveur de la sécurité mondiale.

La conformité continue de Tunisie Valeurs, aux principes et valeurs éthiques et de transparences, s’inscrit dans l’ADN de l’institution et revêt un caractère stratégique pour Tunisie Valeurs à principalement deux titres. D’une part, sur le plan technique, cela traduit l’adhésion de l’institution envers une amélioration continue, avec le renforcement des dispositifs de lutte contre la criminalité financière ainsi que leur efficience et leur efficacité ; et d’autre part, sur le plan communicationnel, le statut de conformité constitue un repère et un indicateur de qualité à l’attention de l’ensemble de l’écosystème de Tunisie Valeurs, offrant ainsi aux parties prenantes environnantes, des garanties de crédibilité, de confiance et d’assurance.

Ainsi, Tunisie Valeurs confirme dans le temps, son engagement pour une finance durable, avec l’application des meilleures pratiques internationales sectorielles, validant un positionnement légitime d’acteur de référence sur le marché financier local, pleinement aligné aux standards internationaux les plus exigeants.

À propos de Tunisie Valeurs

Fondé en 1991 et racheté en 2020 par la Banque Internationale Arabe de Tunisie BIAT, le Groupe Tunisie Valeurs est un des leaders sur le marché financier tunisien avec un réseau de 9 agences et une équipe de 120 professionnels. . Il propose des services d’intermédiation boursière, de gestion d’actifs, de conseil en investissement et d’ingénierie financière. Reconnu pour son expertise et sa rigueur, il accompagne institutions, entreprises et particuliers dans la valorisation de leur patrimoine financier.

À propos de l’IGSF

L’IGSF est une ONG à but non lucratif, basée au Luxembourg, dont les activités ont pour objectif de canaliser et d’organiser les efforts internationaux en matière de normalisation financière et extra-financière. L’IGSF, en tant qu’entité de normalisation, œuvre principalement sur deux volets : d’une part, l’organisation technique des normes en matière de gouvernance financière et extra-financière et, d’autre part, la diffusion des normes et des bonnes pratiques en général. Les thématiques couvertes au sein de l’IGSF traitent notamment des enjeux en matière de gouvernance financière, de lutte contre la criminalité financière ou encore de responsabilité sociétale des entreprises ou organisations de tout type.

À propos de COFICERT

COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 50 pays sur 3 continents. L’organisme COFICERT est compétent en matière de gouvernance, de lutte contre la criminalité financière et de finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques en lien avec la bonne gouvernance financière (MSI 20000), la gouvernance extra-financière (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30001) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).

À propos de la norme AML 30001®

La Norme AML 30001 (AML /CFT version 2025) est la norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération (LCB/FT). Le GAFI (Groupe d’Action Financière) liste les secteurs et plus précisément les institutions financières et certaines entreprises et professions non-financières, exposées au risque de criminalité financière, comme « les personnes assujetties ». La norme est régie et diffusée à l’échelle mondiale par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).

À propos d’Euronext

Euronext est la Bourse européenne et une des principales places financières mondiale, avec plus de 2500 employés et un volume de transaction de plusieurs dizaines de milliards d’Euros par jour. L’histoire de la place financière européenne remonte individuellement à plus de 740 ans. Fondée en 1285, Euronext est enregistrée à Amsterdam et son siège opérationnel est situé à Paris. La place européenne couvre et exploite des bourses majeures dans sept pays d’Europe : la France (Euronext Paris), les Pays-Bas (Euronext Amsterdam), la Belgique (Euronext Bruxelles), l’Irlande (Euronext Dublin), le Portugal (Euronext Lisbonne), l’Italie (Borsa Italiana) et la Norvège (Euronext Oslo Børs).