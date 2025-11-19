Le marché boursier a gagné quelques points sur la séance (+0,09 %), terminant à 13153 points. En l’absence de transactions de bloc, les échanges ont été modestes, cumulant une enveloppe de 6,7 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre UBCI s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. L’action de s’est appréciée de 4,5 % à 28,540 D, dans de maigres échanges de 7 mille dinars.

LAND’OR a été la valeur vedette de la séance. L’action du fromager a chapeauté le palmarès des volumes en drainant une enveloppe de 794 mille dinars. La valeur s’est bonifiée de 3,7 % à 14,200 D sur la séance.

Le titre AIR LIQUIDE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a reculé de 3,2 % à 150 D, en amassant un flux très réduit de 6 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL a, également, été mal orienté sur la séance. L’action a cédé 2,3 % à 8,600 D. La valeur a brassé des capitaux limités de 14 mille dinars sur la séance.