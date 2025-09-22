Le marché boursier a entamé la semaine sur une note positive. L’indice de référence s’est légèrement apprécié de 0,01% à 12 375,31 points, dans un modeste volume de 5,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre STA s’est retrouvé en haut de l’affiche. L’action du concessionnaire automobile s’est bonifiée de 5,9 % à 35,490 D, dans un maigre volume de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SOTIPAPIER a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Dans un flux de 46 mille dinars, l’action du producteur du papier Kraft et Testliner a pris 5,8 % à 2,730 D.

Le titre ICF a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action a reculé de –5 % à 93,050 D notant que la valeur a amassé des échanges de l’ordre de 604 mille dinars.

Le titre STIP a entamé la semaine du mauvais pied. Sans faire l’objet de transactions sur la séance, l’action du spécialiste du pneu a régressé de –3,7 % à 3,130 D.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus convoitée de la séance. La valeur s’est délestée de –0,1 % à 14,990 D en alimentant le marché avec des capitaux de 620 mille dinars.