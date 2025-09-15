Le marché Boursier a débuté la semaine du bon pied. L’indice de référence a affiché, lundi, une embellie de 0,67 % à 12154,13 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Profitant de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre SFBT (pour une enveloppe de 13,2 MD), la séance a été marquée par une accélération du rythme des échanges faisant savoir que 21,4 MD ont été transigés sur le marché aujourd’hui.

Le titre NEW BODY LINE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux limité de 6 mille dinars, l’action du spécialiste des vêtements intelligents s’est envolée de 5,8 % à 4,550 D.

Le titre STAR a affiché un beau parcours sur la séance. L’action s’est bonifiée de 4,3 % à 217,900 D en générant des échanges de 42 mille dinars.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner a accusé une correction de –4,6 % à 2,900 D notant que la valeur a drainé un volume réduit de 86 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA ASSURANCES a mal performé sur la séance. Transigée à hauteur de 49 mille dinars, l’action a reculé de –3,6 % à 3,490 D.

Le titre SFBT a particulièrement animé la séance. L’action a terminé la séance en territoire positif (+2 % à 13,090 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 14,3 MD.