Une décision de renforcer les ressources humaines du district de Kairouan de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (SONEDE) durant la prochaine période a été prise lors d’une séance de travail consacrée au dossier de l’eau potable dans ce gouvernorat, tenue au ministère de l’agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Lors de cette séance présidée, jeudi 16 août, par le secrétaire d’Etat aux Ressources hydrauliques et à la Pêche, Abdallah Rebhi, il a également été décidé, selon un communiqué du ministère, de créer une cellule de suivi des groupements hydrauliques de la région et de mettre en place une équipe mixte entre le Commissariat régional au développement agricole, la SONEDE et les administrations centrales afin d’élaborer un programme d’action détaillé pour le projet d’approvisionnement en eau du sud du gouvernorat.

Parmi les décisions prises figurent aussi l’accélération de la mise en œuvre des projets en cours, l’élaboration d’un plan d’action pour l’été 2019 et la poursuite du programme du suivi et de réhabilitation des groupements hydrauliques et de lutte contre les raccordements anarchiques.