Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche chargé des Eaux, Hammadi Lahbib, a présidé une réunion de coordination consacrée au suivi de l’état des différentes installations et équipements hydrauliques et électriques, en prévision de la période de pic de consommation estivale.

Cette réunion s’est déroulée en présence du président directeur général de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et du président directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), ainsi que de plusieurs responsables et cadres techniques relevant du secteur.

Les participants ont examiné l’impact de coupures d’électricité sur les systèmes de production et de distribution d’eau, étant donné que les stations de pompage et de traitement dépendent principalement de l’énergie électrique, ce qui peut générer des perturbations ou des baisses de pression.

La réunion a également permis d’examiner les moyens d’accélérer la réalisation des projets hydrauliques en cours et leur raccordement au réseau électrique dans les délais impartis, et renforcer ainsi les capacités d’approvisionnement en eau potable pendant la période de l’été.

Le secrétaire d’État a, notamment souligné, à cette occasion, la nécessité de renforcer les mécanismes de coordination et d’intervention rapide entre les deux institutions et de mettre en place des plans proactifs pour garantir la continuité des services, en particulier dans les régions qui connaissent une forte pression sur les ressources en eau durant l’été 2026. Il s’agit également d’assurer un suivi de l’état des réseaux et des installations d’une manière régulière et d’intervenir dans l’immédiat pour résoudre les problèmes rencontrés.