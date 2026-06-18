La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) passe à l’offensive. Face à une infrastructure vieillissante et une pression démographique croissante, l’opérateur public annonce un plan d’investissement massif de 1,2 milliard de dinars. L’objectif est clair : endiguer les pertes techniques et digitaliser la gestion de l’or bleu via une transformation technologique profonde des réseaux nationaux.

Grand Tunis : Le pivot de l’efficacité opérationnelle

Le premier volet de cette stratégie, doté d’une enveloppe de 500 millions de dinars, se concentre sur le Grand Tunis. Dès 2027, les travaux viseront à restructurer les réseaux pour minimiser les fuites structurelles. Ce projet, jugé prioritaire par la direction générale, constitue le laboratoire à grande échelle pour une refonte complète des méthodes de maintenance de la SONEDE.

Une couverture nationale : De Sfax au Sud profond

La modernisation ne sera pas circonscrite à la capitale. Le PDG de la SONEDE, Abdelhamid Menja, a confirmé le déploiement de programmes simultanés dans les gouvernorats de Sfax, Tozeur, Kébili, ainsi que sur l’axe Tataouine-Gabès-Médenine, incluant également Gafsa, Kasserine et Kairouan. Ces initiatives, à des stades avancés de préparation, marquent une volonté de décentraliser l’excellence technique et de sécuriser l’accès à l’eau dans des régions souvent marquées par une forte vulnérabilité hydrique.

La révolution des compteurs intelligents

Le cœur technologique de cet investissement repose sur le déploiement massif de compteurs intelligents. Au total, 280 000 unités seront installées, réparties équitablement entre Sfax et la zone de La Marsa. Ces outils permettront une détection quasi instantanée des anomalies et une gestion fine de la demande. La SONEDE prévoit d’étendre ce modèle de télégestion à l’ensemble du territoire pour identifier les fuites invisibles, véritable plaie du rendement du réseau actuel.

Vaincre l’obsolescence et l’urbanisation sauvage

L’enjeu est également structurel. Abdelhamid Menja a identifié deux freins majeurs : la vétusté des canalisations héritées des décennies passées et l’extension urbaine non maîtrisée qui fragilise les emprises des infrastructures hydrauliques. Le renouvellement des conduites n’est plus seulement une opération de maintenance, mais une nécessité vitale pour assurer la résilience de la distribution nationale face au stress hydrique.