Des vannes changées, des conduites renouvelées, des quartiers entiers enfin raccordés. La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a lancé des travaux de maintenance au réservoir central d’eau potable de la ville d’El Ksar dans le gouvernorat du Kef pour alimenter l’ensemble des quartiers sans exception.

Objectif : Améliorer l’infrastructure, garantir la qualité du service et surveiller les réseaux de distribution.

C’est dans ce contexte que le gouverneur du Kef, Walid Kaâbia, s’est rendu vendredi sur le terrain pour suivre l’avancement de trois projets hydrauliques dans les délégations de El Ksar et de Dahmani, une visite de terrain qui traduit une volonté affichée de réduire les perturbations et les coupures d’eau.

Premier chantier : Rue El Kharrouba et quartier Attouch, à El Ksar. Quelque 600 mètres linéaires de canalisations sont en cours de renouvellement. Cent familles en bénéficieront directement.

Deuxième projet : le quartier des pins, à Dahmani. Là, 1 200 mètres linéaires de conduites vétustes cèdent la place à un réseau neuf. Trois cents familles attendaient ce changement. Le projet cible les fuites chroniques et les pertes d’eau qui gangrènent le réseau depuis des années.

Face aux équipes sur le terrain, le gouverneur a été clair : l’alimentation en eau potable doit figurer en tête des priorités de toutes les administrations concernées dans chaque délégation du gouvernorat.

Raison pour laquelle, il a pressé les intervenants d’accélérer la mise en oeuvre des travaux et de veiller à leur achèvement dans les meilleurs délais.