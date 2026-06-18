Plusieurs projets d’alimentation en eau potable financés par le Conseil régional de Kébili sont en cours de réalisation afin de renforcer les infrastructures hydrauliques et étendre le réseau de distribution d’eau à plusieurs groupements d’habitations au gouvernorat.

Dans ce cadre, les équipes du district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) étudient actuellement le programme d’interventions pour les années 2024 et 2025, qui prévoit l’extension du réseau au profit de plusieurs quartiers et zones d’habitation pour un coût global d’environ 2,7 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, le chef du district, Abdallah Ghziz.

Il a ajouté que de nombreux projets inscrits dans ce programme ont déjà été achevés. Il a notamment cité le projet d’alimentation en eau potable de la cité d’El Ferdaous, dans la délégation de Rjim Maatoug, qui a nécessité la pose de 7650 mètres de conduites moyennant une enveloppe de 450 mille dinars, en plus du projet réalisé au profit de plusieurs regroupements d’habitations à Nouil, dans la délégation de Douz-Sud, avec un coût d’environ 800 mille dinars.

Par ailleurs, les travaux engagés dans le cadre du programme du Conseil régional au titre de l’année 2022 ont atteint un taux d’avancement de 96 %. Ce programme, doté d’un budget de 600 mille dinars, vise le raccordement de plusieurs groupements au réseau d’eau potable.

Le chef du district de la SONEDE a, en outre, rappelé qu’une réunion s’est tenue à la fin de la semaine dernière au siège du gouvernorat de Kébili afin d’examiner l’état d’avancement des projets d’alimentation en eau potable financés par le conseil régional.

Cette réunion a permis de souligner l’importance d’un suivi régulier des différentes phases de réalisation et de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin de surmonter les éventuelles difficultés et d’assurer l’achèvement des projets dans les meilleures conditions.