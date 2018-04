Carthage Cement enregistre une progression en chiffre d’affaire de 25% pour le premier trimestre 2018 et ce malgré l’arrêt de l’activité ciment déclenché le 15/03/2018 suite à l’incident social survenu entre la société sous-traitante NLS et quelques ouvriers et qui s’est poursuivi jusqu’au 15/04/2018.

Activité Agrégats : Au premier trimestre 2018, l’activité a connu une nette progression par rapport à la même période de l’exercice précédent, de +34% en production et +36% en chiffre d’affaires passant de 5,054 MTND en 2017 à 6,877 MTND en 2018.

Activité Ciment : Pour le premier trimestre, la production du clinker a enregistré une progression de 126% par rapport au premier trimestre de 2017 et s’est caractérisé par le démarrage de la réalisation du premier contrat d’exportation du clinker (9 navires) qui a généré 16,261 MTND de chiffres d’affaires.

Le chiffre d’affaires du ciment sur le marché local a atteint 30,448 MTND contre 33,974 MTND en 2017, soit une baisse de -10% due à l’arrêt des ventes durant les deux dernières semaines du mois de Mars.

Carthage Cement achèvera l’exécution du premier contrat d’exportation du clinker avant la fin du premier semestre 2018.

Activité Ready Mix : Au premier trimestre 2018, l’activité a été partiellement affectée par rapport à la même période de l’exercice précédent, engendrée par les perturbations des transferts du ciment pour la centrale qui ont été interrompus durant la deuxième quinzaine du mois de Mars suite à l’incident survenu à la cimenterie.

Les Investissements au 31/03/2018 ont atteint 1,991 MTND.

L’endettement : l’endettement global au 31/03/2018 s’élève à 535,143 MTND, contre

525,313 au 31/12/2017, soit une hausse de 1,8%.