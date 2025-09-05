Les états financiers intermédiaires de la Société Carthage Cement SA portant sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025, révèlent des capitaux propres de 356,7 millions de dinars (MD), y compris un résultat bénéficiaire s’élevant à 28,1 MD.

D’après des données, publiées sur le site de la Bourse de Tunis, les capitaux propres de la société ont augmenté de 8,5%, au 30 juin 2025, par rapport au solde enregistré, à fin décembre 2024. Pour ce qui est des revenus, ils se sont élevés à 183,5 MD, au cours du premier semestre 2025.

Il convient de préciser, que compte tenu du résultat bénéficiaire du premier semestre de 2025, Carthage Cement a accumulé des pertes reportées de 141 MD, au 30 juin 2025.

La société a expliqué ces pertes, essentiellement, par « le retard dans l’entrée en production de la cimenterie », et « le surcoût enregistré par rapport au coût de l’investissement initial prévu pour la cimenterie ayant entraîné le recours à des crédits supplémentaires à court terme ainsi que des concours bancaires pour boucler le schéma de financement ainsi qu’un coût élevé de la sous-traitance de la production de ciment ».

A cela s’ajoute « la conjoncture économique difficile qu’a connue la Tunisie ainsi que la surcapacité de production de ciment ayant entraîné une baisse significative des prix de vente sur le marché local ».

Carthage Cement SA est une société anonyme de droit tunisien constituée le 16 octobre 2008, suite à la scission de la société Les Grandes Carrières du Nord, en deux sociétés : Carthage Cement SA et GCN Trade.