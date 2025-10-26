Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires de Carthage Cement cumulé s’établit à 286,38 MTND, contre 324,78 MTND un an plus tôt. Cette évolution traduit un resserrement de l’écart par rapport à l’exercice précédent, passant de -14 % à fin juin à -12 % à fin septembre, témoignant d’une amélioration du rythme d’activité au cours du troisième trimestre.

Activité Ciment : Progression marquée à l’export, atténuant le repli local

L’activité Ciment a enregistré une évolution contrastée au troisième trimestre.

– Le marché local demeure sous pression, avec un chiffre d’affaires de 206,78 MTND.

– En revanche, les ventes à l’export poursuivent une croissance soutenue, progressant de 64 % pour atteindre 52,40 MTND.

Cette forte performance à l’international a permis de partiellement compenser la contraction du marché local, confirmant le rôle stratégique des exportations dans la stabilisation de l’activité cimentière.

Activité Agrégats : maintien d’une dynamique positive

L’activité Agrégats consolide sa tendance haussière amorcée au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires atteint 18,92 MTND à fin septembre 2025, contre 17,64 MTND à la même période de 2024, soit une croissance de 7 %.

Cette progression s’explique principalement par une meilleure orientation de la demande sur la période.

Activité Ready Mix : croissance soutenue et régulière

L’activité Béton continue d’enregistrer une progression significative, portée par la hausse des volumes produits et une meilleure couverture commerciale.

La production cumulée atteint 16 971 m³ à fin septembre 2025, en hausse de 16 % par rapport à 2024, tandis que le chiffre d’affaires progresse de 17 %, pour s’établir à 8,27 MTND.

Cette performance confirme la solide dynamique de croissance de l’activité Ready Mix, qui contribue positivement à la diversification et à la résilience globale de la société.

Les investissements

Au 30/09//2025 les investissements ont atteint 30,261 MTND.

L’endettement

Au 30/09//2025 l’endettement a atteint 288 MTND en régression de 9,5% par rapport au

31/12/2024.

Les placements

Au 30/09//2025, le solde des placements bancaires a atteint 40,9 MTND