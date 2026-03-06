séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

La semaine boursière qui s’achève le 6 mars 2026 à la Bourse de Tunis aura été relativement calme, sans annonce majeure susceptible de donner une direction claire au marché.

Dans ce contexte d’attentisme, la gestion du portefeuille assistée par intelligence artificielle a été marquée par un arbitrage stratégique important, visant à améliorer la qualité de la composition du portefeuille.

À la clôture de la séance du 6 mars, la valeur du portefeuille s’établit à :

49 833,85 dinars,

soit une performance de -0,33 % depuis le lancement de l’expérience.

Le fait marquant : l’arbitrage du portefeuille

La principale décision stratégique de la semaine concerne la réallocation partielle du portefeuille.

Deux opérations ont été réalisées :

✔ Vente de la totalité de la position Carthage Cement

✔ Réduction de la position SOTUVER

Ces opérations avaient pour objectif :

de réduire l’exposition à une valeur en perte de dynamique

de dégager des liquidités pour saisir une opportunité plus attractive.

Les liquidités générées ont permis l’entrée d’une nouvelle valeur dans le portefeuille : City Cars.

L’achat de 150 actions City Cars a été exécuté durant la semaine pour un montant d’environ 4 000 dinars.

Cet arbitrage illustre l’un des principes fondamentaux de la gestion de portefeuille :

👉 savoir sortir d’une position pour se repositionner sur une valeur présentant un meilleur potentiel.

Composition actuelle du portefeuille

À la clôture du 6 mars 2026, le portefeuille se compose désormais de 10 valeurs cotées:

Amen Bank

BIAT

Attijari Bank

Délice Holding

Poulina Group Holding

One Tech

SFBT

SOTUVER

Tunisie Leasing & Factoring

City Cars (nouvelle ligne)

Le portefeuille conserve ainsi une structure relativement équilibrée entre :

banques

industrie

consommation

leasing

Une configuration qui reste proche de la structure du Tunindex, tout en maintenant une diversification sectorielle.

Une semaine sans actualité majeure

Sur le plan de l’actualité des sociétés cotées, la semaine a été particulièrement calme.

Aucune annonce significative n’a marqué la cote tunisienne, ce qui explique un marché dominé par :

les ajustements de portefeuilles

les arbitrages techniques

une activité concentrée sur quelques valeurs liquides.

Dans ce type d’environnement, les investisseurs privilégient généralement les grandes capitalisations et les valeurs offrant une bonne visibilité.

La lecture stratégique de l’IA

L’analyse assistée par intelligence artificielle met en évidence trois tendances principales sur le marché tunisien :

1️⃣ Un marché en phase de consolidation

Après les mouvements observés en début d’année, la cote semble entrer dans une phase d’équilibre.

2️⃣ Une activité concentrée sur quelques titres

Les volumes restent dominés par un nombre limité de valeurs.

3️⃣ L’importance des arbitrages

Dans un marché peu directionnel, la performance dépend davantage de la sélection des valeurs que de la tendance générale du marché.

Les indicateurs du portefeuille

La stratégie pour la semaine prochaine

Après l’arbitrage réalisé cette semaine, la gestion du portefeuille va désormais se concentrer sur trois axes :

✔ suivre l’évolution du titre City Cars dans le portefeuille

✔ surveiller les valeurs bancaires qui restent des piliers de la cote

✔ maintenir une réserve de liquidités pour saisir d’éventuelles opportunités.

Dans un marché calme comme celui observé actuellement, la discipline de gestion et la qualité des arbitrages deviennent les principaux leviers de performance.

Chiffres clés de la semaine

Valeur du portefeuille : 49 833 DT

Performance globale : -0,33 %

Liquidités : 4 076 DT

Nouvelle valeur introduite : City Cars

Arbitrage réalisé : sortie Carthage Cement

La leçon boursière de la semaine

La diversification ne suffit pas : il faut aussi savoir arbitrer.

La vente de Carthage Cement et l’entrée de City Cars illustrent l’importance de réajuster régulièrement un portefeuille en fonction de la dynamique des titres.

Baromètre de risque du portefeuille

Indicateur Situation Nombre de lignes 10 Diversification sectorielle Bonne Exposition banques Élevée Liquidités 8 % Concentration maximale Poulina

Score global

🟢 Risque modéré

Lecture pédagogique

Le portefeuille reste relativement équilibré avec dix lignes réparties entre banques, industrie et consommation. L’exposition au secteur bancaire reste toutefois importante, ce qui reflète la structure même de la cote tunisienne.

Baromètre IA – Marché Tunisien

Sentiment du marché

⚪ Neutre

Les signaux détectés par l’IA

1️⃣ Marché en phase d’attente

Faible actualité corporate et volumes modérés.

2️⃣ Concentration sur quelques valeurs

Les échanges restent dominés par :

Poulina

banques

valeurs industrielles liquides.

3️⃣ Importance des arbitrages

Dans un marché sans tendance claire, la performance dépend davantage de la sélection des titres que de la direction générale du marché.

Radar IA (notation simple)

Facteur Signal Momentum marché ⚪ neutre Volumes ⚪ modérés Actualité sociétés ⚪ faible Risque macro 🟠 modéré

📌 Arbitrer fait partie de la gestion

Conserver une valeur en perte de dynamique peut pénaliser la performance globale.

L’arbitrage vers City Cars illustre l’importance d’ajuster régulièrement la composition du portefeuille.

WMC AI Portfolio Index Le baromètre de la gestion assistée par IA Pour suivre l’évolution de l’expérience du Portefeuille Boursier, Webmanagercenter introduit un indicateur pédagogique : le WMC AI Portfolio Index. Cet indice expérimental reflète la performance du portefeuille virtuel de 50 000 dinars, géré sur la plateforme MyInvestia avec l’assistance d’une intelligence artificielle. Base 100 au lancement du projet, il permet de suivre semaine après semaine la performance du portefeuille et de la comparer au marché. Situation au 6 mars 2026 Indicateur Valeur WMC AI Portfolio Index 99,67 Performance hebdomadaire -1,30 % Performance cumulée -0,33 % Valeur du portefeuille 49 833 DT Liquidités 4 076 DT 👉 Après une première semaine complète de suivi, la performance reste proche de l’équilibre, dans un marché lui-même marqué par une phase de consolidation.

Les 3 enseignements de la semaine 1️⃣ L’arbitrage est essentiel dans la gestion d’un portefeuille La première décision stratégique a été la sortie du titre Carthage Cement, remplacé par City Cars, accompagnée d’une réduction de la position SOTUVER. Cette opération illustre une règle fondamentale de la gestion : 👉 savoir sortir d’une valeur qui perd de la dynamique pour se repositionner sur une opportunité plus prometteuse. 2️⃣ Le marché tunisien évolue dans une phase d’attente La semaine boursière a été marquée par l’absence d’actualité majeure sur les sociétés cotées, ce qui a conduit à un marché relativement calme. Dans ce type de contexte, les investisseurs privilégient généralement : les grandes capitalisations

les valeurs liquides

les arbitrages techniques. 3️⃣ La diversification reste un facteur clé Le portefeuille conserve une structure diversifiée avec 10 valeurs réparties entre banques, industrie et consommation. Cette diversification permet de limiter l’impact de la volatilité de certaines valeurs, même lorsque plusieurs titres connaissent une correction simultanée.

