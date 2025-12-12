Après un parcours boursier en dents de scie, le marché a terminé la semaine du 12 décembre sur une note morose. L’indice de référence a trébuché de –0,3 %, à 13227 points, ramenant sa performance à 33,3 % depuis le 1er janvier 2025. Selon l’analyse hebdomadaire de “Tunisie Valeurs”, pour la semaine du 8 au 12 décembre 2025.

La semaine écoulée a été marquée par une accélération notable du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 54,4 MD. Les échanges ont nettement profité de la bonne dynamique du marché des blocs. En effet, la semaine écoulée a connu la réalisation de onze transactions de blocs dont les plus importantes ont porté sur les titres CARTHAGE CEMENT (5 transactions pour 7,6 MD), MAGASIN GENERAL (une transaction pour 3,6 MD) et SOTUVER (une transaction pour 3,5 MD).

Le titre STIP continue à chapeauter le palmarès de la cote. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est appréciée de 13,7 %, à 2,980 D, dans un flux réduit de 33 mille dinars sur la semaine.

Le titre ASSAD a affiché un beau parcours sur la semaine. L’action du spécialiste des batteries automobiles a signé une progression hebdomadaire de 13,2 % à 3,690 D, en drainant des échanges de 754 mille dinars sur la semaine.

Le titre SANIMED s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste des articles sanitaires a reculé de –12,9 % à 0,610 D.

Le titre SAM a déçu par sa performance boursière sur la semaine. L’action du spécialiste du mobilier de bureaux a cédé –8,7 % à 4,700 D. La valeur a été échangée à hauteur de 139 mille dinars sur la semaine.

CARTHAGE CEMENT a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action du cimentier n°1 en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux de 9,5 MD. A noter que le titre a gagné +7,2 %, à 1,940 D sur la semaine.

Les nouvelles du marché :

▪ BNA : Clôture de l’emprunt obligataire subordonné « BNA subordonné 2025-01 »

La BNA porte à la connaissance du public que les souscriptions à l’Emprunt Obligataire Subordonné « BNA Subordonné 2025-1 », émis sans recours à l’Appel Public à l’Epargne pour un montant de 70 millions de dinars susceptible d’être porté à un maximum de 100 millions de dinars, ouvertes le 1er décembre 2025, ont été clôturées le 8 décembre 2025, pour un montant de 100 millions de

dinars.

▪ ATL : notation définitive de l’emprunt obligataire « ATL 2025-2 »

BNA CAPITAUX, l’intermédiaire en Bourse chargé de l’opération d’émission de l’emprunt obligataire « ATL 2025-2 » porte à la connaissance du public que l’agence de notation FITCH RATINGS a publié sur son site en date du 05/12/2025 la notation définitive relative à cette émission. Ainsi, ledit emprunt est noté à long terme BBB+ (tun) selon l’échelle de notation de l’agence.