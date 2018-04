Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) organise, du 23 au 27 avril 2018, via son bureau à Moscou, une mission à Moscou et Saint Petersburg, avec la participation de dix entreprises tunisiennes exerçant dans le secteur de textile, et plus précisément les filières de lingerie -swimwear, jeans et prêt-à-porter.

Selon un communiqué, publié le 24 avril par le Cepex, “cette manifestation vise à créer un ‘Branting’ du secteur textile tunisien auprès des milieux professionnels russes et à dénicher de nouvelles opportunités d’exportation et de partenariat sur un marché porteur”.

Ainsi, à l’ordre de jour, des rencontres d’affaires établies entre des clients russes et des entreprises tunisiennes à Moscou du 23 au 24 avril et à Saint-Pétersbourg du 26 au 27 avril 2018.

A noter, que le Cepex a lancé un projet pilote pour le développement des exportations du secteur textile-habillement tunisien en Russie, au profit de 15 entreprises tunisiennes opérant dans ce secteur et ayant au moins trois ans d’existence. L’objectif est de favoriser la conquête de ce marché potentiel, faire valoir le secteur de textile-habillement tunisien et promouvoir l’image de marque nationale en général.

A préciser que le marché russe est le 24ème plus grand importateur du textile au monde, avec des importations de l’ordre de 184 milliards de dollars, en 2015.