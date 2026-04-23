Une mission professionnelle destinée aux entreprises tunisiennes sera organisée en amont du Salon mondial des technologies textiles et de l’habillement “ITMA 2027” qui se tiendra du 16 au 22 septembre 2027 à Hanovre, en Allemagne.

Considéré comme le plus grand rendez-vous mondial des technologies textiles et de l’habillement, le salon ITMA 2027 réunira les principaux acteurs internationaux du secteur, indique la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK) qui organise cette mission.

En préparation de cet événement, une mission de prospection est prévue à partir du 6 septembre 2027 en Allemagne.

Elle comprendra des visites d’entreprises et de centres technologiques, la découverte de solutions industrielles innovantes, ainsi que des rencontres d’affaires entre entreprises tunisiennes et partenaires allemands.

Selon l’AHK, cette initiative vise à offrir aux opérateurs tunisiens du secteur textile un accès direct aux dernières innovations technologiques et à faciliter la mise en relation avec des fournisseurs et partenaires stratégiques. Elle entend aussi identifier de nouvelles opportunités de coopération industrielle et d’investissement.

La mission est organisée en coordination avec le VDMA Fachverband Textilmaschinen, association professionnelle allemande des machines textiles, en partenariat avec le CEMATEX, comité européen des constructeurs de machines textiles, ITMA Services, entité en charge de l’organisation du salon ITMA, ainsi que Deutsche Messe AG, société allemande spécialisée dans l’organisation de salons et événements internationaux.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à ce salon sont invitées à remplir un formulaire en ligne.