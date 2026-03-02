Une séance de travail, consacrée au secteur de textile et de l’habillement, s’est tenue lundi, à Tunis, sous la présidence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Les participants à cette rencontre ont passé en revue les préoccupations du secteur et ont examiné les moyens permettant de développer ce domaine d’activité, dont l’impératif de la simplification des procédures d’obtention d’une autorisation d’exploitation pour une société, ainsi que pour l’obtention d’un certificat de sécurité pour stimuler les exportations et faciliter l’accès aux marchés étrangers…

Ils ont réitéré, en outre, l’importance de cette filière, qui joue un rôle important dans l’ajustement de la balance commerciale, la création d’emplois et l’attraction des investissements directs.