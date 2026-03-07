Les exportations tunisiennes du secteur du textile et de l’habillement ont dépassé 9 milliards de dinars en 2025, « confirmant la résilience et la compétitivité de l’industrie sur les marchés internationaux, malgré un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, un ralentissement économique et une concurrence accrue », indique la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).

Ce niveau d’exportations, comparable à celui enregistré depuis 2022, n’inclut pas les ventes des entreprises textiles fournissant les secteurs automobile et aéronautique, estimées à plus de 2,2 milliards de dinars, précise le FTTH.

Selon les données du secteur, les exportations tunisiennes ont réussi à se maintenir à un niveau élevé malgré les perturbations internationales liées notamment aux conflits armés, à l’instabilité économique et à la baisse du pouvoir d’achat dans plusieurs marchés occidentaux, ainsi qu’à la concurrence de pays à faibles coûts de production, d’énergie et de main-d’œuvre.

La diversification de l’offre du textile et habillement tunisien a contribué à stabiliser les exportations. Les segments du textile technique, des vêtements fonctionnels et de haute performance, des produits de mode premium et de luxe, ainsi que du vêtement professionnel et des uniformes techniques à forte valeur ajoutée, ont enregistré une progression notable.

En revanche, certains segments, notamment le denim, la lingerie et les maillots de bain, ont été davantage affectés par l’intensification de la concurrence internationale et les fluctuations de la demande.

Pour la fédération, cette performance reflète l’engagement des entreprises du secteur, leur capacité d’adaptation et la reconnaissance du savoir-faire tunisien sur les marchés internationaux.

Poursuivre les réformes et actions visant à améliorer la compétitivité

Pour consolider cette dynamique et renforcer la position du textile tunisien à l’export, les professionnels du secteur ont souligné la nécessité de poursuivre les réformes et les actions visant à améliorer la compétitivité, notamment, à travers l’adaptation aux accords de partenariat euro-méditerranéens et aux politiques tarifaires américaines, la protection de l’emploi et de la valeur ajoutée à l’export, ainsi que l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement.

Ils ont appelé également, à instaurer une fiscalité plus favorable aux exportateurs, à renforcer les capacités en design, création, recherche et innovation, et à intensifier les investissements dans la technologie, l’automatisation et la numérisation.

Les acteurs du secteur ont plaidé par ailleurs pour la mise en place, en collaboration avec les autorités publiques, la FTTH et les partenaires financiers, d’un pacte de relance et de montée en valeur visant à moderniser l’industrie, renforcer sa durabilité et améliorer l’image du “Made in Tunisia” à l’international.

Le secteur du textile et de l’habillement demeure ainsi l’un des piliers de l’économie tunisienne, dont le développement futur dépendra du renforcement de sa compétitivité et de l’instauration d’un climat de confiance propice à l’investissement et à l’innovation.