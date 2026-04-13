La Tunisie prendra part à la deuxième édition du salon international de la mode Première Vision Paris, qui se tiendra du 1er au 3 septembre 2026 à Paris. Cette participation s’inscrit dans le cadre de la relance des actions de promotion du secteur du textile et de l’habillement sur le marché français, l’objectif étant de déployer des opérations de communication, de mise en relation et de networking au profit des entreprises de cette filière stratégique, indique le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

À travers cette démarche, le CEPEX ambitionne “de consolider le positionnement du secteur textile-habillement tunisien, de stimuler les opportunités de partenariat et de faciliter l’accès des entreprises nationales aux circuits internationaux de la mode”.

Véritable carrefour international, ce salon réunit l’ensemble des acteurs des matières premières et des services indispensables à la création et à la production de vêtements, de sacs, de chaussures et d’accessoires. À la fois plateforme d’affaires de premier plan et laboratoire de tendances, il constitue un levier stratégique pour renforcer la visibilité et la compétitivité des entreprises tunisiennes sur le marché européen.