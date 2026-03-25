Des rencontres professionnelles B to B dédiées au secteur textile et habillement seront organisées, les 19 et 20 mai 2026, à Milan, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

D’après le CEPEX, cet événement a pour objectif de consolider le positionnement de ce secteur sur le marché italien et de confirmer la place de la Tunisie comme destination privilégiée pour le nearshoring ( relocalisation d’activités (production, services, IT) dans des pays géographiquement proches ou limitrophes).

Les filières concernées par cet événement sont celles du prêt-à-porter, des jeans et vêtements de sport et de la maille.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à ces rencontres B2B doivent remplir le formulaire de participation au plus tard le 1ᵉ avril 2026.