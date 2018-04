Saloua Grira, nouveau membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a prêté serment devant le président de la République au cours d’une cérémonie organisée vendredi 13 avril au Palais de Carthage.

Saloua Grira, présidente de la Chambre de première instance près le Tribunal administratif, remplace la magistrate Yosra Krifa.

Le Conseil supérieur de la magistrature comte 45 membres et est composé de quatre organes : les Conseils de l’ordre judiciaire, l’Ordre administratif et l’Ordre financier et l’Assemblée générale (qui regroupe les membres des trois conseils de la magistrature).