En marge de son 15e congrès électif, l’Association des magistrats tunisiens a organisé, samedi, à Hammamet, dans le gouvernorat de Nabeul, un colloque sur le Conseil supérieur de la magistrature.

Le 15e congrès électif de l’association des magistrats se déroule samedi et dimanche et est placé sous le slogan “Pour l’indépendance de la justice et l’État de droit”.

Dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse, le président de l’Association des magistrats tunisiens, Anas Hmadi, a souligné l’importance du thème de ce colloque, surtout, a-t-il dit, “après la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et le gel du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et ce, malgré le rôle majeur de cette institution dans le fonctionnement du service judiciaire”.

D’après lui, “l’impératif de mettre en place le Conseil supérieur de la magistrature s’impose par la logique de l’Etat de droit, de l’Etat démocratique et du régime républicain, ainsi que de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de la justice”.

Ce colloque, auquel participe des magistrats et des universitaires, a pour objectif, selon ses dires, d’aboutir à des “conclusions pouvant servir de feuille de route pour l’instauration effective du Conseil supérieur de la magistrature”.

Et d’ajouter que par l’organisation de ce congrès, “nous tendons la main aux autorités et aux composantes de la société civile pour ouvrir les grands dossiers judiciaires et œuvrer à l’élaboration de solutions à même de garantir la réforme de la justice et des institutions judiciaires”.

Il a souligné l’attachement de l’association à une démarche participative et démocratique dans le processus de réforme, “en vue d’instaurer une justice indépendante au service du justiciable”.

Le 15e congrès de l’association des magistrats tunisiens, dont les travaux débutent samedi soir et se poursuivent dimanche, est un congrès électif destiné à renouveler la composition du bureau exécutif pour la période 2026-2029.

Dix-sept candidats, dont plusieurs membres du bureau sortant et l’actuel président, sont en lice pour briguer les onze sièges du nouveau bureau, a précisé Anas Hmadi.