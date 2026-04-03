L’enquête portant sur la rémunération de Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a été classée sans suite, a indiqué vendredi le procureur de la République financier. Le Parquet national financier (PNF) évoque une « erreur de droit commise de bonne foi ».

Une procédure close par le Parquet national financier

Dans un communiqué, le PNF précise avoir mis fin à la procédure engagée contre Tony Estanguet. « Le parquet national financier a classé sans suite cette procédure en raison de l’erreur de droit commise de bonne foi par M. Tony Estanguet », indique le texte.

Cette décision met un terme à l’enquête ouverte en février 2024, qui portait sur plusieurs chefs, dont la prise illégale d’intérêts, le favoritisme et le détournement de fonds publics.

Des interrogations sur le statut et la rémunération

Les investigations visaient les modalités de rémunération du dirigeant, ainsi que son statut, initialement salarié puis entrepreneur individuel. Le niveau de rémunération faisait également partie des éléments examinés par le parquet.

Selon les informations communiquées en 2018 par Michaël Aloïsio, directeur général délégué et porte-parole de Paris 2024, la rémunération annuelle fixe de Tony Estanguet avait été fixée à 270.000 euros. Elle comprenait une part variable pouvant atteindre 20 % du salaire annuel, ainsi qu’une prime de rétention de 10 %.