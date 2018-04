Saber BENSAID, directeur commercial d’Alliance Groupe, a affirmé au micro de notre confrère d’Al Masdar que la nouvelle ville “Tunis Financial Harbour” qui sera édifiée sur une superficie de 523 hectares dans la région de Gammarth comptera pas moins de 100.000 habitants et permettra la création d’emplois directes et indirectes estimées à 16.000.

Alliance Groupe sera chargé de la construction du terrain du Golf et de pas moins de 500 villas, une première tranche en cours de commercialisation devrait être livrée fin 2019.

