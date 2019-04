Après plusieurs expériences dans différents domaines d’activité, Samir Jaieb, homme d’affaires franco-tunisien, devient, à 33 ans, propriétaire d’un golf de 18 ha à Cergy dans la région parisienne et se lance dans la construction immobilière, d’abord en France, ensuite à Miami aux Etats-Unis d’Amérique à partir de 2008.

Depuis deux ans, il décide de renforcer ses investissements en Tunisie et de réduire ses activités en France et aux Etats-Unis en les concentrant sur la gestion patrimoniale.

En Tunisie, son premier investissement remonte à 2008 avec la construction d’un complexe hôtelier à Sousse “Le Monaco”, un hôtel comprenant un centre de thalassothérapie avec piscine à l’eau de mer, 55 suites sur 6 étages, au-dessus d’une galerie commerciale.

Samir Jaieb et le groupe Alliance se font surtout connaître au grand public en Tunisie avec le lancement de la première phase du projet Tunis Bay, partie intégrante du projet “Tunis Financial Harbour” dans la région de Raoued et qui s’étend sur une superficie de 127 Ha, incluant un parcours de golf de 18 trous, un complexe résidentiel de 509 villas, des espaces commerciaux et des équipements publics, pour un investissement estimé à plus de 500 millions de dinars.

Groupe alliance : La dynamique entrepreneuriale de Samir Jaieb en Tunisie

Sur les 127 villas actuellement en cours de construction, plus de 100 ont été vendues à des prix allant de 750.000 à 1,3 million de de dinars tunisiens, annonce Samir Jaieb lors d’une rencontre avec des dirigeants de médias tunisiens, puis des journalistes de la place.

En 2018, Samir Jaieb fait une entrée remarquée dans le domaine de l’hôtellerie avec le rachat au groupe CTKD de l’hôtel Golden Tulip El Mechtel (l’un des plus anciens et plus réputés établissements de Tunis), d’une capacité de 460 chambres et qu’il compte transformer en 2 unités distinctes sur le modèle des Ibis du groupe Accor et dont il se dit satisfait des résultats obtenus au cours de la première année de reprise.

Sollicité par le gouvernement tunisien pour la construction d’un nouveau projet industriel de l’équipementier automobile Leoni, une usine de 50.000 m2, dans la région de Sousse, il accepte le challenge et livre en quelques mois une 1ère tranche opérationnelle de 15.000 m2.

A Sousse également, son groupe finalise actuellement un projet résidentiel et commercial de 32.000 m2 “le Vicomte”, dont 70% des appartements, commerces et bureaux ont déjà été vendus à partir de 3.500 dinars le m2. Pour Samir Jaieb la qualité se vend bien en Tunisie.

Sur la situation de l’immobilier en Tunisie, Samir Jaieb affirme que le temps où tous les corps de métiers se convertissent à l’immobilier est révolu et que désormais cette activité sera réservée aux vrais professionnels. Il considère également que son groupe fait partie des leaders de l’immobilier en Tunisie.

Sa dernière acquisition n’est certainement pas passée inaperçu, s’agissant du rachat à El Karama Holding de l’hôtel Le Palace Gammarth pour 31 MDT par l’acquisition de 88,84% du capital de la Société touristique Tunisie Golfe “STTG”. Un complexe bâti sur une superficie de 17 Hectares, composé de l’hôtel Le Palace Gammarth, classé 5* et comportant 239 chambres et 44 suites, ainsi que de nombreux autres espaces de loisirs et de congrès, d’un centre de thalassothérapie et d’un complexe immobilier résidentiel, un hôtel qui n’a pas eu sa chance, estime Samir Jaieb, et qui va nécessité un investissement global estimé à plus de 100 MDT.

En à peine deux ans, le groupe Alliance a multiplié les projets et les acquisitions pour une enveloppe totale investie en Tunisie, jusqu’à présent, de plus de 250 MDT pour pas moins de 1.000 emplois directs.

Samir Jaieb souligne également sa volonté de renforcer ses investissements en Tunisie, dans le domaine de l’immobilier et dans l’hôtellerie.