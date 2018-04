Pour fêter l’avancement des travaux du méga projet “Tunis Financial Harbour”, notamment sa principale composante le “Tunis Bay Golf Résidence”, l’équipe du groupe Alliance immobilière a organisé sur trois jours l’inauguration du chantier en cours de construction, des visites des premières villas réalisées et un festival de musique pour les familles qui sont venus découvrir cette nouvelle ville.

Pour M. Samir JAIEB l’achèvement des travaux de l’ensemble du projet “Tunis Financial Harbour” devrait s’étaler sur une période de 10 ans. Il précisera que cette nouvelle ville sera édifiée sur une superficie de 523 hectares et comprendra toutes les commodités d’une ville moderne, avec ses immeubles d’habitations collectives, des villas, un complexe hospitalier, des écoles et des universités, une marina, un terrain de golf et le plus grand Mall jamais construit en Afrique.

Pour la partie Golf et habitation, dont la réalisation est assurée par Alliance Groupe, l’investissement est estimé à 700 millions de dinars (prix d’une villa entre 0,7 et 1,3 million de dinars), sachant que l’ensemble du projet TFH est estimé à 6,5 milliards de dinars.

Sur un programme (1ère tranche) de 127 villas, 60 ont déjà été réservées.

Tunis Bay Alliance Golf Project : Une nouvelle ville et une nouvelle vision urbaine